В Иране заявили, что взломали системы ПВО Израиля
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что взломал системы ПВО Израиля, используя инновационные возможности. Об этом сообщило агентство Tasnim.
«Многоуровневые системы обороны противника были приведены в беспорядок до такой степени, что их собственные системы обороны нацелились друг на друга», — заявили в КСИР.
По информации других источников агентства, Иран мог ударить ракетами класса «воздух-воздух», способными обходить системы противоракетной обороны.
Израильская сторона пока не прокомментировала эти заявления.
Ранее стало известно, что взрывы прозвучали в Тель-Авиве, Эйлате, Хайфе и других городах. По предварительным данным, в районы Тель-Авива попали не меньше трех ракет, пострадали больше 20 человек.