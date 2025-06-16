В Иране заявили, что взломали системы ПВО Израиля

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что взломал системы ПВО Израиля, используя инновационные возможности. Об этом сообщило агентство Tasnim .

«Многоуровневые системы обороны противника были приведены в беспорядок до такой степени, что их собственные системы обороны нацелились друг на друга», — заявили в КСИР.

По информации других источников агентства, Иран мог ударить ракетами класса «воздух-воздух», способными обходить системы противоракетной обороны.

Израильская сторона пока не прокомментировала эти заявления.

Ранее стало известно, что взрывы прозвучали в Тель-Авиве, Эйлате, Хайфе и других городах. По предварительным данным, в районы Тель-Авива попали не меньше трех ракет, пострадали больше 20 человек.