Повреждение кабелей в Балтийском море сравнили с подрывами «Северных потоков»

Повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтийском море между Германией и Финляндией, Швецией и Литвой произошли не случайно. С таким заявлением в подкасте радиостанции Cadena SER выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ситуация с подводными кабелями напомнила взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Мы должны привыкнуть к тому, что этот вид критической инфраструктуры очень уязвим и эти инциденты могут разрастаться и увеличиваться, и мы должны принять меры», — заявил дипломат.

Первой о повреждении подводного кабеля между Германией и Финляндией заявила компания-оператор Cinia. Генеральный директор организации Ари-Юсси Кнаапила заявил, что абонентов предупредили о перебоях со связью на время ремонта.

После стало известно, что повреждения получил еще один подводный кабель между Швецией и Литвой.

Финские и шведские криминалисты приступили к расследованию. Под подозрение попал проходивший через Балтийское море китайский сухогруз Yi Peng 3. По последним данным, судно задержали Военно-морские силы Дании. Сообщения немецких СМИ, что капитаном сухогруза был россиянин, опровергли.