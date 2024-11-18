Связывающий Финляндию и ФРГ подводный кабель телекоммуникации разорвался

Проложенный по дну Балтийского моря телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий финский остров Сантамахин с немецким городом Росток, разорвался по неустановленной причине. Об этом со ссылкой на госкомпанию Финляндии Cinia, занимающуюся обслуживанием оптоволоконных сетей, сообщило издание Ilta-Sanomat .

По предварительным данным, разрыв кабеля произошел в результате внешнего воздействия, но что стало его причиной, в пресс-службе компании сказать отказались, пояснив, что начали расследование.

«Клиентов проинформировали о временном прекращении связи и началась подготовка к ремонту», — заявил генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

Он добавил, что к отправке на место подготовили ремонтное судно. Работы планируют завершить в срок от пяти до 15 дней, в зависимости от ситуации на море.

Директор центра по кибербезопасности Trafficcom Самули Бергстрем в беседе с журналистами пояснил, что Финляндия поддерживает телекоммуникацию с другими европейскими государствами по нескольким кабелям, расположенным в разных частях страны. Но когда один выходит из строя, нагрузка распределится на остальную часть сети. Эксперт добавил, что обычные пользователи этого даже не заметят.

Бергстрем добавил, что кабели на дне моря часто получают повреждения из-за штормов, а также проходящих судов. Поэтому с ними регулярно проводятся различные ремонтные работы.

Кабель C-Lion1 ввели в эксплуатацию в 2016 году. Его протяженность составляет почти 1200 километров и он лежит на глубине около одного метра.

В начале марта этого года повреждение получили четыре подводных телекоммуникационных кабеля, соединяющих Европу, Азию и Африку. Все поврежденные части сети принадлежали компаниям Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom и TGN. На них приходилась основная нагрузка по передаче данных и четверть всего интернет-трафика региона.