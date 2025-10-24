«Поворотный момент». Макрон выступил с новым заявлением о России

Новые санкции США против России стали поворотным моментом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова привел британский канал Sky News.

«Американские санкции являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России», — сказал он.

Французский лидер отметил, что входящие в «коалицию желающих» страны должны увеличить поддержку Украины. Также Макрон в очередной раз заявил о необходимости наращивать давление на Россию, которая якобы не способствует должным образом урегулированию украинского конфликта.

Аналогичную позицию выразил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он потребовал от союзников всерьез задуматься о мерах для ликвидации российской нефти с мирового рынка.