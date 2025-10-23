Макрон пригрозил усилить давление на Россию

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости наращивать давление на Россию. Он написал об этом в соцсети X .

Глава государства выразил мнение, что российская сторона якобы не способствует должным образом урегулированию конфликта на Украине.

«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — сообщил он.

Макрон добавил, что приветствует введение новых санкций против России со стороны США и Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала на брифинге, что американское руководство ввело антироссийские ограничения, когда для этого настал подходящий момент. Рестрикции коснулись компаний «Лукойл» и «Роснефть».

Президент Владимир Путин объяснил, что санкции затронут и США. Он призвал подумать, кто именно посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу ввести ограничения. Глава государства объяснил, что результатом действий Белого дома станет взлет цен на нефть и нефтепродукты.