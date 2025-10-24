В Британии призвали начать поставки Украине дальнобойного оружия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран «коалиции желающих» начать поставки дальнобойного оружия на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе британского кабмина.

В правительстве отметили, что Стармер потребовал задуматься о мерах для ликвидации российской нефти и газа с мирового рынка.

«Также он предложил завершить работу с российскими суверенными активами, чтобы высвободить миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины», — указали в документе.

Очередную встречу «коалиции желающих» провели 24 октября. Стармер в беседе с единомышленниками призывал обеспечить Украине как можно более сильную позицию в преддверии зимы и начать поставки оружия дальнего радиуса действия.

Для личного участия в обсуждении в Лондон прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединятся к ним по видеосвязи.

Президент Владимир Путин накануне предупредил об ошеломляющем ответе на удары вглубь России.