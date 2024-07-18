Повязка на ухе Трампа стала новым трендом у республиканцев

Республиканцы на съезде надели на уши повязки, чтобы поддержать Трампа

На съезде Республиканской партии США делегаты запустили новый тренд: стали надевать повязки на ухо, как у экс-президента страны Дональда Трампа. Таким образом политики решили поддержать его после пережитого покушения, сообщила газета The Hill .

Дань уважения Трампу республиканцы стали отдавать начиная с 16 июля. Накануне кандидат в президенты США впервые появился на публике с забинтованным ухом.

Делегат из Аризоны Джо Нелья в беседе с телеканалом CBS News отметил, что подобный образ стал новейшей модной тенденцией.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля, когда он выступал на митинге в Пенсильвании. Выпущенная стрелком пуля ранила экс-президента США в ухо. Пострадали несколько зрителей, один из них скончался.

Стрелявшего в политика ликвидировали снайперы. Мужчина открыл огонь с крыши здания, которое находилось неподалеку от места проведения мероприятия.