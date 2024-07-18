Повязка на ухе Трампа стала новым трендом у республиканцев

Республиканцы на съезде надели на уши повязки, чтобы поддержать Трампа

Annabelle Gordon
Фото: Annabelle Gordon/Global Look Press

На съезде Республиканской партии США делегаты запустили новый тренд: стали надевать повязки на ухо, как у экс-президента страны Дональда Трампа. Таким образом политики решили поддержать его после пережитого покушения, сообщила газета The Hill.

Дань уважения Трампу республиканцы стали отдавать начиная с 16 июля. Накануне кандидат в президенты США впервые появился на публике с забинтованным ухом.

Делегат из Аризоны Джо Нелья в беседе с телеканалом CBS News отметил, что подобный образ стал новейшей модной тенденцией.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля, когда он выступал на митинге в Пенсильвании. Выпущенная стрелком пуля ранила экс-президента США в ухо. Пострадали несколько зрителей, один из них скончался.

Стрелявшего в политика ликвидировали снайперы. Мужчина открыл огонь с крыши здания, которое находилось неподалеку от места проведения мероприятия.

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить

Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте