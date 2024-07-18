Стрелявший в Трампа оставил странное сообщение на игровой платформе

Перед покушением стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании Томас Мэттью Крукс оставил странное послание на игровой платформе Steam. Об этом сообщил канал Fox News .

«На платформе Steam, где геймеры покупают игры и общаются, Крукс написал: „13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий“», — указали авторы материала.

По данным журналистов, американская секретная служба получила сообщения о странном поведении Крукса за час до покушения. Его посчитали подозрительным: при себе у мужчины заметили дальномер и рюкзак.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. Пуля задела только ухо бывшего президента США. Во время покушения ранения получили несколько зрителей, один из них скончался. Предварительно, стрелок залез на крышу здания, которое находилось неподалеку от места проведения мероприятия. Его ликвидировали снайперы.