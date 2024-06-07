«Повесят всех собак». В Киеве рассказали, какую участь Зеленский приготовил Сырскому

Президент Украины Владимир Зеленский обвинит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в неудачах на фронте и сменит другим военачальником. Об этом заявил украинский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Начали атаковать Сырского. Это же не просто так. Я говорил, что мы можем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского. <…> На него все равно будут вешать всех собак», — предположил Лапин.

По словам Лапина, Сырский пытался, «ухаживать» за Зеленским, но это ему не помогло.

Политик добавил, что Зеленскому стоит извиниться перед бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого он снял с должности этой зимой, и попросить его вернуться в армию. Но «это не про Зеленского», президент «корону не снимет», выразил уверенность Лапин.

Ранее Сырский заявил о сложной ситуации для ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения. По его словам, российская армия продолжает наступать на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях. Кроме того, активные штурмовые действия идут в Волчанске и на подступах к Часову Яру.