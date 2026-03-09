Официально признавшие правительство Венесуэлы США сообщили, что вывезли из страны золота на 100 миллионов долларов. На это указал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев .

«Наглядная демонстрация американских ценностей, так сказать», — подчеркнул он.

Трамп заявил о юридическом признании правительства Венесуэлы на саммите «Щит Америк». Американской стороне, по его словам, удалось заключить с властями страны сделку по продаже венесуэльского золота и других полезных ископаемых.

Трамп также пообещал, что после завершения операции против Ирана Соединенные Штаты переключат внимание на Кубу. Остров, по словам главы Белого дома, ждет новая жизнь.