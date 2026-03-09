Поведение США с Венесуэлой стало демонстрацией американских ценностей

Юнашев: США продемонстрировали американские ценности сделкой с Венесуэлой

Фото: РИА «Новости»

Официально признавшие правительство Венесуэлы США сообщили, что вывезли из страны золота на 100 миллионов долларов. На это указал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

«Наглядная демонстрация американских ценностей, так сказать», — подчеркнул он.

Трамп заявил о юридическом признании правительства Венесуэлы на саммите «Щит Америк». Американской стороне, по его словам, удалось заключить с властями страны сделку по продаже венесуэльского золота и других полезных ископаемых.

Трамп также пообещал, что после завершения операции против Ирана Соединенные Штаты переключат внимание на Кубу. Остров, по словам главы Белого дома, ждет новая жизнь.

