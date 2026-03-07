США официально признали нынешнее правительство Венесуэлы

Американские власти юридически признали правительство Венесуэлы. Об этом на саммите «Щит Америки» заявил президент США Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы», — отметил он.

Во время встречи Трамп обратился к лидерам латиноамериканских стран и призвал их объединиться для борьбы с наркокартелями. Он добавил, что Белый дом, несмотря на операцию против Ирана, по-прежнему усиливает внимание к проблемам Западного полушария.

По его словам, после завершения конфликта на Ближнем Востоке США переключат внимание на Кубу. Он подчеркнул, что остров будет ждать новая жизнь.

По данным CBC, со стороны США на саммите присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, экс-министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель Джеймисон Грир.