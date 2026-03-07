Трамп после Ирана переключится на Кубу
Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что после завершения операции против Ирана США переключит внимание на Кубу. По его словам, остров ждет новая жизнь.
«Мы также с нетерпением ожидаем великих перемен, которые вскоре придут и на Кубу… У нее будет замечательная новая жизнь, но в нынешнем своем виде она доживает последние дни. Однако наше внимание сейчас сосредоточено на Иране», — сказал он во время саммита «Щит Америки» во Флориде.
Президент США выразил уверенность, что соглашение с Кубой можно заключить без труда.
Также президент заявил о создании военной коалиции со странами Латинской Америки для борьбы с наркокартелями в регионе.
Соединенные Штаты оправдывают свое военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Вооруженные силы страны неоднократно уничтожали катера якобы с наркотиками у побережья Венесуэлы.
Ранее США объявили о планах забрать всю нефть Ирана. Цель — стабилизировать ситуацию в Ормузском проливе и укрепить стратегическое влияние Вашингтона.