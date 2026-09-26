«Потуже затянуть пояса». Посольство России ответило генералу из Бельгии на слова о возможной атаке

Посольство РФ: прогноз генерала из Бельгии о нападении стал частью запугивания

Прогноз начальника Генштаба Бельгии Фредерика Вансины о возможном нападении России на одну из стран НАТО — часть кампании по запугиванию населения. Такое мнение высказали дипломаты посольства РФ, сообщил ТАСС .

В посольстве напомнили, что в апреле Вансина предупреждал о возможном нападении России на Бельгию в 2030 году. В интервью фламандскому телеканалу VTM начальник Генштаба заявил, что, согласно оценке чешской разведки, одна из стран Балтии может вскоре подвергнуться «ограниченному нападению».

Дипломаты высмеяли новый прогноз генерала. По их мнению, подобные заявления помогают обосновывать увеличение военных расходов.

«Вывод [Вансина] сделал незамысловатый, порекомендовав подданным королевства потуже затянуть пояса и ускоренными темпами перевооружать страну. О серьезности подобных оценок говорить не приходится», — отметили в посольстве.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не планировала воевать с европейскими странами. Разговоры о российской угрозе он назвал провокационными.