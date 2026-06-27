Президент Украины Владимир Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику, напоминающую времена Третьего Рейха. Об этом написала германская оппозиционная газета Junge Welt .

Автор обратил внимание, что Киев выдвигает многочисленные требования северному соседу. Если одно из них исполняется, за ним тут же следует новое.

«Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать запланированное вторжение», — сравнил автор статьи.

По его мнению западные спонсоры, вероятно, подстрекают Киев. Если Белоруссию втянут в конфликт, они снова попытаются сменить власть в Минске. Возможно, они также хотят проверить, ответит ли Россия ядерным ударом на вторжение в Союзное государство.

Ранее Зеленский пригрозил белорусскому лидеру Александру Лукашенко ударами по технике, якобы расположенной вдоль границы Белоруссии.