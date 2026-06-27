В Германии сравнили демарши Зеленского против Белоруссии с тактикой нацистов
Junge Welt: Зеленский применяет против Минска тактику, схожую с политикой Третье
Президент Украины Владимир Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику, напоминающую времена Третьего Рейха. Об этом написала германская оппозиционная газета Junge Welt.
Автор обратил внимание, что Киев выдвигает многочисленные требования северному соседу. Если одно из них исполняется, за ним тут же следует новое.
«Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать запланированное вторжение», — сравнил автор статьи.
По его мнению западные спонсоры, вероятно, подстрекают Киев. Если Белоруссию втянут в конфликт, они снова попытаются сменить власть в Минске. Возможно, они также хотят проверить, ответит ли Россия ядерным ударом на вторжение в Союзное государство.
Ранее Зеленский пригрозил белорусскому лидеру Александру Лукашенко ударами по технике, якобы расположенной вдоль границы Белоруссии.