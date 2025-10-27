Танака: Япония и страны Европы потеряют преимущества из-за разлада с Россией

Ухудшение отношений с Россией негативно скажется на экономике Западной Европы и Японии. Страны потеряют свою конкурентоспособность, сообщил РИА «Новости» историк Такэюки Танака.

Он напомнил, что Россия сейчас достаточно конкурентоспособная страна, а ее инфраструктура и другие области продолжают расти.

«При ухудшении отношений страны Западной Европы неминуемо будут терять свою силу и конкурентоспособность. Это же касается и Японии», — сказал историк.

Танака выразил уверенность, что в конфликте победу одержит российская армия. Япония, по его мнению, перестанет помогать Украине, если выйдет из-под влияния США.

Автор книги «Аллея ангелов» о геноциде киевского режима в отношении жителей Донбасса заявил, что почти половина японцев тайно поддерживает Россию в конфликте. Также многие считают позицию Украины ошибочной.