Поступок Маска сравнили с глупыми действиями Зеленского

Американского предпринимателя Илона Маска сравнили с президентом Украины Владимиром Зеленским в желании управлять тем, что им не принадлежит. Запись, уличающую миллиардера в подражании украинскому лидеру, оставила в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.
Маск в воскресенье предложил назвать «проливом Джорджа Вашингтона» канал между Францией и Англией, который не принадлежит США и не связан с первым президентом США.
«И Зеленский дает имена аэропортам и городам, которые не подконтрольны Украине», — написала Панченко в ответ на сообщение предпринимателя.
Ранее Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов обратился к главе Росреестра Олегу Скуфинскому с предложением переименовать Черное море в Русское. По его словам, еще в «Повести временных лет» Черное море носило название Русского.
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