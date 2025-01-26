Поступок Маска сравнили с глупыми действиями Зеленского

Американского предпринимателя Илона Маска сравнили с президентом Украины Владимиром Зеленским в желании управлять тем, что им не принадлежит. Запись, уличающую миллиардера в подражании украинскому лидеру, оставила в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.

Маск в воскресенье предложил назвать «проливом Джорджа Вашингтона» канал между Францией и Англией, который не принадлежит США и не связан с первым президентом США.

«И Зеленский дает имена аэропортам и городам, которые не подконтрольны Украине», — написала Панченко в ответ на сообщение предпринимателя.

Ранее Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов обратился к главе Росреестра Олегу Скуфинскому с предложением переименовать Черное море в Русское. По его словам, еще в «Повести временных лет» Черное море носило название Русского.