Американский предприниматель Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона — в честь первого президента США. Бизнесмен опубликовал пост в социальной сети Х .

«Новое название пролива, разделяющего Англию и Францию», — написал он под картинкой, где Ла-Манш называется проливом Вашингтона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Теперь совет при Министерстве внутренних дел должен обновить данные в Информационной системе географических названий США.

По словам республиканца, мексиканское руководство пришло в восторг от решения переименовать залив. Мексиканцы якобы назвали решение «прекрасным». Политолог Малек Дудаков выразил мнение, что не все государства примут переименование Мексиканского залива. Речь идет в том числе о странах Центральной и Латинской Америки.