Черное море предложили переименовать в Русское

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов обратился к главе Росреестра Олегу Скуфинскому с предложением переименовать Черное море в Русское. Об этом сообщил Telegram-канал Mash , приведя копию документа.

Аргументируя это предложение, депутат сослался на «Повесть временных лет», в котором Черное море уже носило название Русского. Кроме того, он напомнил о словах президента Владимира Путина, что с мировых карт стирают названия, которые давали географическим объектам русские путешественники и исследователи.

Ранее вступивший в должность президента США Дональд Трамп пообещал вскоре после инаугурации издать указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и вернуть самой высокой горе материка — Денали — историческое название Мак-Кинли.