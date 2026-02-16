Прокурор запросил пожизненное для большинства причастных к теракту в «Крокусе»

Гособвинение запросило пожизненные сроки для всех четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» и 11 их пособников. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кроме того, прокурор ходатайствует, чтобы лишить приобретенного гражданства тех, у кого оно есть. Всего на скамье подсудимых 19 человек: 13 обвиняют в терроризме и шестерых — в пособничестве.

Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы потерпевших, ранее заявляла, что хочет требовать пожизненного для всех обвиняемых. Она подчеркнула, что речь идет не о мести, а о правосудии и о защите общества. Также сторона защиты хочет взыскать десятки миллионов рублей по гражданским искам.

Ранее в деле о теракте появился тайный свидетель, который не желает называть имени, опасаясь мести со стороны боевиков. Он дал показания, что к нападению на концертный зал так или иначе причастны все 19 подсудимых.

Теракт произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Погибли 150 человек.