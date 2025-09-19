Постпред США раскрыл позицию Трампа по мирному процессу на Украине

Уитакер: Трамп не будет навязывать условия соглашения России и Украине

Президент Дональд Трамп не будет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Трамп не станет задавать условия. Мирное соглашение вероятно тогда, когда обе стороны его примут», — сказал дипломат.

Уитакер добавил, что Белый дом продолжает искать новые возможности для посредничества, также рассчитывая на рычаги давления, чтобы свести за столом переговоров обе стороны.

Кроме того, постпред США в НАТО заявил, что Россия якобы не добилась на поле боя «значительных успехов», а ее экономика «слабеет», что «осложняет продолжение конфликта».

Ранее Трамп выразил предположение, что падение мировых цен на нефть может помочь быстрее завершить украинский конфликт. Также он заявил, что заявил, что риск Третьей мировой отсутствует.