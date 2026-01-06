Постпред США при НАТО Уитэкер: окончание конфликта на Украине может быть близко

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что стороны украинского конфликта близки к мирному урегулированию. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News .

Дипломат отметил значительный прогресс в переговорах и выразил надежду, что встреча «коалиции желающих» в Париже приведет к заключению ряда соглашений. В частности, обсуждается проект документа о гарантиях безопасности для Украины.

«Мы продвинулись очень далеко, это большое достижение, мы можем быть уже на пороге мирного соглашения», — сказал он.

В Париже проходит встреча «коалиции желающих». По данным агентства Bloomberg, европейские лидеры и американские чиновники планируют согласовать меры по обеспечению безопасности Киева.

Как сообщил телеканал TF1, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять лидера страны Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих» по поддержке Украины.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что нереалистичные требования Украины во время переговоров и кризис в отношениях между США и Европой создают благоприятные условия для победы России на поле боя.