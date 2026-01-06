«Просто смех разбирает». В США высмеяли требования Украины на переговорах

Нереалистичные требования Украины на переговорах и кризис в отношениях США и Европы открывают России путь к полной победе на поле боя. Об этом в интервью для Youtube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Меня просто смех разбирает, когда слышу, что американцы думают предоставить Украине 15-летнюю гарантию безопасности, а украинцы хотят получить аж 50-летнюю», — отметил он.

По словам профессора, подобные требования нелепы, в первую очередь, потому что Россия никогда не примет исключительно американских гарантий для Украины.

Миршаймер заявил, что несогласованность Запада и нежелание Киева идти на компромисс открывают для Москвы возможность крупных военных успехов. Он предрек, что в итоге Украина проиграет этот конфликт, и это станет серьезным ударом для НАТО.

«Трансатлантические отношения находятся на рекордно низком уровне. И после поражения в конфликте на Украине, они, по всей видимости, только еще больше ухудшатся», — добавил эксперт.

По его мнению, России сейчас достаточно лишь выжидать, наблюдая, как Запад погружается в трясину, а затем одержать полный военный триумф.

Ранее на брифинге после встречи с представителями «коалиции желающих» Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать физическое присутствие войск Великобритании и Франции на территории страны.