Поставку F-16 на Украину назвали в Крыму опасными играми | 360°

Мир 14 мая 2024, 09:11 Поставку F-16 на Украину назвали в Крыму опасными играми Константинов: поставка F-16 на Украину показала, что нельзя терять бдительность Unsplash

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Киевский режим из-за уверенности в собственной безнаказанности способен на любые преступления. Однако применение истребителей F-16 сыграет с Украиной злую шутку, Россия останется начеку и ответит на угрозу. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил об этом РИА «Новости».

Журналисты попросили его прокомментировать информацию британских СМИ о скорой поставке F-16 на Украину. Константинов заявил, что России не следует терять бдительность. По словам политика, Крым убедился в том, что киевский режим способен на любую доступную ему подлость, если уверен в безнаказанности.

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«Неоднократно говорил, что они будут делать все, что мы им позволим. <…> Все игры киевских преступников — до поры, до времени, и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идет о сохранности их собственной шкуры», — сказал он.

Константинов заявил, что Россия ответит на провокации. По его словам, угрозу со стороны Украины ликвидируют вместе с самим государством.

Дания в течение месяца передаст Украине первые из обещанных истребителей F-16. Премьер-министр Метте Фредериксен объявила об этом на пресс-конференции в Стокгольме.