Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» прекратили из-за неоплаты

Поставку нефти по трубопроводу «Дружба» прекратили из-за возникших проблем с оплатой. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Платежи застопорились на фоне проблем, связанных с последним пакетом санкций, введенных США против России», — рассказал источник агентства.

Платежи остановили владельцы чешских нефтеперерабатывающих заводов из-за антироссийских санкций, введенных США.

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» снова прервались 4 марта. Компании и домохозяйства не столкнутся с дефицитом, при необходимости власти Чехии воспользуются нефтепроводом TAL+.

Остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию произошла в декабре 2024 года. Позже перекачку возобновили. Россия по трубопроводу ведет прокачку нефти в Чехию, Венгрию и Словакию.