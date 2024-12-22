Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновили

Сийярто заявил о восстановлении поставок нефти по «Дружбе» из России в Венгрию

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию из России восстановились. Об этом в социальной сети Facebook* сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Поставки нефти по нефтепроводу „Дружба“ в Венгрию возобновились. Энергоснабжение республики в безопасности», — написал он.

СМИ в пятницу сообщили о приостановке поставок нефти в Словакию, Венгрию и Чехию из России по нефтепроводу «Дружба» из-за технических проблем.

В начале декабря венгерские спецслужбы выявили намерения совершить террористический акт на трубопроводе. Министр внутренних дел Словакии Матус Сутай Эсток отмечал, что в страну прибыла группа диверсантов с целью вывести инфраструктуру из строя.

Россия по трубопроводу «Дружба» ведет прокачку нефти в Чехию, Венгрию и Словакию. Сырье качают через ветки, которые разделяются на территории Украины.

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