Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» прекратились

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» снова прервались. Об этом заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек, его процитировало издание Denník N .

Он уточнил, что компании и домохозяйства не столкнутся с дефицитом, несмотря на сложившуюся ситуацию.

«В Чехию снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода „Дружба“», — отметил министр.

Влчек также объяснил, что руководство страны занимается урегулированием возникшей проблемы. По его словам, если поставки по «Дружбе» не возобновятся, власти Чехии воспользуются нефтепроводом TAL+.

Ранее украинский дрон повредил насосную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Инфраструктурный объект располагается в 110 километрах от границы с Украиной.

По данным Telegram-канала Mash, два БПЛА взорвались около пожарных резервуаров с водой, а еще один беспилотник рухнул рядом со станцией. ЧП произошло почти сразу после того, как венгерские власти предложили рождественское перемирие.