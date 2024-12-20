Поставки Abrams на Тайвань задержались из-за нагрузки на промышленность США

Задержка поставок танков M1A2T Abrams на Тайвань случилась из-за нагрузки на оборонную промышленность США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Ранее оборонное ведомство Тайваня заявило о прибытии первой партии этих боевых машин. Как отметили журналисты, танки должны были поставить на остров еще в 2022 году.

«США пропустили этот срок на два года, поскольку пандемия Covid-19 и новые [конфликты] на Украине и Ближнем Востоке увеличили нагрузку на американскую оборонную промышленность», — написали в газете.

Представитель ВС США Пит Нгуен рассказал изданию, что Пентагон ведет тесное сотрудничество с оборонными подрядчиками, чтобы увеличить производственные мощности и ускорить поставки оружия на остров. При этом увеличение времени поставок характерно не только для Тайваня, это стало «глобальной проблемой».

Ранее в США оценили низкую эффективность танков Abrams на Украине. Из-за этого ВСУ сделали ставки на боевые машины Bradley, что увеличило расходы на их закупку в несколько раз.