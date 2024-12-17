Пентагон в 10 раз увеличил расходы на закупку боевых машин Bradley для Украины

Руководство Пентагона оценило низкую эффективность танков Abrams, продемонстрированную на поле боя на Украине, и сделало ставку на боевые машины Bradley, увеличив в несколько раз расходы на их закупку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Аналитики агентства проанализировали бюджетные отчеты Пентагона, выяснив, что американские военные увеличили расходы на эти цели в 10 раз по сравнению с первоначальными планами.

В ноябрьском отчете Специального генерального инспектора по операции Atlantic Resolve также отмечается, что Киев предпочитает Bradley из-за их «скорости и маневренности». До этого американские СМИ сообщили об уничтожении, выведении из строя или захвате около 20 поставленных Украине танка Abrams.

Армия США в своем бюджетном запросе на 2025 финансовый год предложила закупить больше машин Bradley. В результате годовой армейский бюджет увеличился более чем в 10 раз по сравнению с ранее запланированными суммами в 2022 и 2023 годах.

Ранее США сократили поставки Киеву противотанковых ракет Javelin, когда последний аудит Пентагона выявил их неверную инвентаризацию после передачи Украине.