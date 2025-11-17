Постановления Нюрнбергского трибунала в нынешнее время подвергают серьезному испытанию и часто нарушают. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Он напомнил, что нацистскую идеологию запретили навсегда.

«К огромному сожалению, части постановления подвергаются существенному испытанию и нарушаются», — отметил Лавров.

Глава МИД отметил, что именно Нюрнбергский процесс заложил основу современного международного права — военные преступления, геноцид и преступления против человечности с тех пор не имеют срока давности.

Лавров подчеркнул, что СССР был главной движущей силой в вопросе создания трибунала и начала дискуссий.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что после завершения спецоперации на Украине нужно созвать новый Нюрнбергский процесс.