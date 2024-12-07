После прекращения спецоперации необходимо созвать новый Нюрнбергский процесс. С таким предложением в беседе с РИА «Новости» выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — заявил Константинов.

Парламентарий заметил, что наказание военных преступников предотвратит повторение подобной ситуации. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского преступником, которой должен ответить за убийства, теракты и диверсии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала Зеленского как дешевку, которая обошлась украинскому народу слишком дорого. Так она прокомментировала выступление украинского лидера, где он послал Россию «на три буквы».