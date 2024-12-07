Крымский парламентарий предложил созвать новый Нюрнбергский процесс

Глава парламента Крыма Константинов: после СВО надо созвать Нюрнбергский процесс

Фото: РИА «Новости»

После прекращения спецоперации необходимо созвать новый Нюрнбергский процесс. С таким предложением в беседе с РИА «Новости» выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира», — заявил Константинов.

Парламентарий заметил, что наказание военных преступников предотвратит повторение подобной ситуации. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского преступником, которой должен ответить за убийства, теракты и диверсии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала Зеленского как дешевку, которая обошлась украинскому народу слишком дорого. Так она прокомментировала выступление украинского лидера, где он послал Россию «на три буквы».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте