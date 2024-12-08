Посольство США в Киеве предупредило об угрозе ракетных ударов

Риск воздушных ударов по критической важной гражданской инфраструктуре Украины значительно вырос. Такое предупреждение выпустила пресс-служба посольства США в Киеве. Документ опубликовали на официальном сайте дипломатической миссии .

Сотрудники посольства призвали находящихся в украинской столице американцев проявлять повышенную осторожность, следить за оповещениями о воздушной тревоге, выполнять инструкции безопасности и не нарушать комендантский час.

Подобное предупреждение посольство США в Киеве выпускало 20 ноября. Тогда оно заявляло, что временно приостановит свою работу из-за угрозы воздушной атаки. Вслед за американцами временно работу своих посольств прекратили Италия, Испания и Греция.

МИД Украины ранее выступил с жесткой критикой западных дипломатов, обвинив их в нагнетании обстановки и усилении информационного давления. Спустя два дня российские войска ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник».