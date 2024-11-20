МИД Украины раскритиковал западные страны за закрытие посольств в Киеве

Решение ряда западных стран перевести посольства в Киеве на дистанционную работу из-за появления сообщений о возможных ударах стало проявлением нагнетания обстановки и усилением информационного давления. Такое заявление в своем T elegram-канале выпустило Министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают постоянный контакт с иностранными дипломатами, предупреждая о возможных угрозах.

В украинском МИД добавили, что им непонятно, чем 20 ноября отличается от других после начала специальной военной операции дней, когда пошли первые воздушные атаки.

«Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать так же, как и в предыдущие дни — без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Первым о закрытии посольства в Киеве объявил Госдеп США. Там пояснили, что приняли решение после появления информации о риске крупной воздушной атаки. Находящихся в столице Украины американцев призвали искать укрытия во время объявления тревоги.

Вслед за США о временном закрытии своих посольств объявили Италия, Испания и Греция.