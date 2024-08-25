«Урок для Дурова». Запад утратил демократию и движется к неонацизму

Задержание создателя Telegram во Франции в очередной раз доказывает крах демократии на Западе. Такое заявление в интервью 360.ru сделал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, французские спецслужбы попытаются заставить Дурова с ними сотрудничать.

«К сожалению, это урок для господина Дурова, который считал себя гражданином мира», — отметил сенатор.

Он напомнил, что Дуров не хотел сотрудничать и с Россией. Но в нашей стране его никто бы не тронул. Почему-то бизнесмен был уверен, что он как гражданин Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и еще других стран защищен.

«Мы убеждаемся, что никакой демократии на Западе давным-давно нет <…> Они (западные страны — прим. ред.) плавно двигаются к неонацизму. Я думаю, что это только начало», — подчеркнул Джабаров.

Французские спецслужбы достаточно жесткие, отметил он. Работают четко, в интересах своей страны и НАТО.

«Дуров пожинает плоды вот своей „независимости“. Независимым он мог быть только в России, но этого не понял. Жалко. Тем не менее, он наш гражданин, поэтому имеет право рассчитывать на консульскую поддержку. Я думаю, что Россия всегда готова ее оказать», — резюмировал он.

Ранее Россия потребовала от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова. Диппредставительство поддерживает постоянную связь с его адвокатом.