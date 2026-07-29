Посольство России раскритиковало эстонские СМИ за нарушение журналистской этики

В Эстонии центральные медиа начали пренебрегать журналистской этикой, публикуя «расследования» о сотрудниках российского посольства и членах их семей. Об этом РИА «Новости» сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

«Столь откровенное пренебрежение журналистской этикой — наглядный пример тех стандартов, которыми пользуются в эстонских СМИ применительно к России», — сказал дипломат.

Абилов добавил, что чаще всего эстонские СМИ уделяют особое внимание российским дипломатам, работающим на консульском направлении.

Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД установить обстоятельства, при которых в Эстонии снесли памятник на братской могиле советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В посольстве РФ в республики назвали действия эстонских властей актом государственного вандализма и постыдным поступком.