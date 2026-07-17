Братскую могилу советских солдат демонтировали в Эстонии

В Эстонии демонтировали братскую могилу советских солдат в деревне Йыгевесте

Власти Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советским солдатам в деревне Йыгевесте. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России в республике.

В дипломатической миссии отметили, что отсутствие огласки лучше всего говорит о постыдном характере такого поступка.

«Расцениваем произошедшее как акт государственного вандализма и требуем предоставить информацию об эксгумации останков и месте перезахоронения. Подобное варварское отношение свидетельствует о стремлении руководства страны переписать историю», — подчеркнули в посольстве.

Также в пресс-службе напомнили, что осквернение мемориальных объектов и воинских захоронений карается уголовной ответственностью.

В прошлом году на военном кладбище в Таллине ликвидировали монументы советским воинам. Акт вандализма прошел на фоне чествования 20-й дивизии «Ваффен-СС».