Бастрыкин потребовал доклад о сносе памятника советским солдатам в Эстонии

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства, при которых снесли памятник советским солдатам в Эстонии. Об этом сообщили в телеграм-канале СК .

«В средствах массовой информации и социальных сетях сообщается, что власти Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советским солдатам в деревне Йыгевесте Валгаского уезда, где захоронены 795 солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны», — прокомментировали в Следственном комитете.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК во взаимодействии с МИД установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника.

В посольстве России в Эстонии отмечали: отсутствие огласки о случившемся лучше всего говорит о постыдном характере такого поступка.