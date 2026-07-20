Бастрыкин потребовал доклад о сносе памятника советским солдатам в Эстонии
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства, при которых снесли памятник советским солдатам в Эстонии. Об этом сообщили в телеграм-канале СК.
«В средствах массовой информации и социальных сетях сообщается, что власти Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советским солдатам в деревне Йыгевесте Валгаского уезда, где захоронены 795 солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны», — прокомментировали в Следственном комитете.
Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК во взаимодействии с МИД установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника.
В посольстве России в Эстонии отмечали: отсутствие огласки о случившемся лучше всего говорит о постыдном характере такого поступка.