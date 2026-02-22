Посольство России не согласилось с требованием Южной Кореи по баннеру

Вывешивание растяжек и баннеров на территории посольств является стандартной практикой. Об этом РИА «Новости» заявили в российском посольстве в Сеуле

Таким образом дипломаты прокомментировали требование Южной Кореи снять вывешенный на стене здания баннер «Победа будет за нами». Сотрудники российского посольства рассказали, что его разместили в честь Дня дипломата и Дня защитника Отечества. Когда праздники закончатся, баннеры снимут.

«По техническим причинам она (растяжка — прим. ред.) не предполагает длительной эксплуатации», — подчеркнули в посольстве.

Южнокорейская сторона объяснила, что руководство страны придерживается определенной позиции по СВО, поэтому МИД республики требует снять баннер.

Ранее официальный представитель российского диппредставительства Мария Захарова высказалась о намерении Южной Кореи участвовать в программе помощи Украине PURL. По ее словам, присоединение страны к проекту будет способствовать затягиванию конфликта.