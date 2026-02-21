Захарова предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине

Участие Южной Кореи в программе помощи Украине PURL, включающей поставки оружия и военной техники, будет способствовать затягиванию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что возможное участие РК в таких поставках в какой-либо форме, прямой или опосредованной, лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта», — подчеркнула дипломат.

Это осложнит возможность конструктивного диалога по проблемам Корейского полуострова. Она добавила, что России придется пойти на ответные меры, если власти Сеула решат принять участие в программе.

Также Захарова обратила внимание, что такой шаг республики расходится с линией властей о неучастии в усилиях Запада по накачке ВСУ оружием.

Ранее представитель МИД высмеяла президента Франции Эммануэля Макрона, который сравнил Североатлантический альянс с лягушкой. Захарова напомнила французскому лидеру, что Пятая республика тоже входит в блок.