В ФРГ взялись за известного сатирика после его шуток о Меркель

Прокуратура ФРГ завела дело на сатирика Штаймле за его слова о Мерце и Меркель

Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау инициировала расследование против сатирика Уве Штаймле из-за его скандальных высказываний в адрес действующего канцлера Фридриха Мерца и бывшего канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщил журнал Spiegel .

«Прокуратура ведет расследование в отношении Штаймле. Возбуждено дело по статье о нарушении общественного порядка путем угроз совершения преступлений», — заявили журналисты.

Сатирик сравнивал Мерца с Адольфом Гитлером и выразил сожаление, что в Германии нет нового полковника Клауса Шенка фон Штауффенберга, который совершил покушение на фюрера в 1944 году.

Также Штаймле отмечал, что на портрете в правительстве Меркель показана стоя, хотя «скоро будет сидеть». Сатирик выразил уверенность, что немецкое общество поставит политика «к стенке».

Ранее Мерц назвал нытиками всех критиков реформаторского курса Германии.