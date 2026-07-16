В ФРГ взялись за известного сатирика после его шуток о Меркель
Прокуратура ФРГ завела дело на сатирика Штаймле за его слова о Мерце и Меркель
Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау инициировала расследование против сатирика Уве Штаймле из-за его скандальных высказываний в адрес действующего канцлера Фридриха Мерца и бывшего канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщил журнал Spiegel.
«Прокуратура ведет расследование в отношении Штаймле. Возбуждено дело по статье о нарушении общественного порядка путем угроз совершения преступлений», — заявили журналисты.
Сатирик сравнивал Мерца с Адольфом Гитлером и выразил сожаление, что в Германии нет нового полковника Клауса Шенка фон Штауффенберга, который совершил покушение на фюрера в 1944 году.
Также Штаймле отмечал, что на портрете в правительстве Меркель показана стоя, хотя «скоро будет сидеть». Сатирик выразил уверенность, что немецкое общество поставит политика «к стенке».
Ранее Мерц назвал нытиками всех критиков реформаторского курса Германии.