Посольство проверит данные о похищении блогера Васи Щупальце в Пакистане

Посольство России в Пакистане проверяет информацию о похищении россиянина на северо-западе Пакистана. Об этом сообщила пресс-служба дипломатической миссии в социальной сети Х.

«Посольство России в Пакистане проверяет на достоверность сообщения о похищении гражданина России в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва», — указали в посольстве.

Речь идет о похищении тревел-блогера Васи Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко). Террористическая группировка «Группа Хафиза Гуля Бахадура», близкая к «Талибану»*, ранее заявляла о захвате гражданина РФ на северо-западе Пакистана. Блогер перестал выходить на связь 24 октября. Похитители требуют за него выкуп.

Еще одного российского велопутешественника Владимира Комарова ранее ненадолго похитили в Мексике. На свободу мужчину выпустили примерно через сутки.

* Запрещенная в России террористическая организация