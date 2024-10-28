Российского тревел-блогера Васю Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) похитили в Пакистане. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Путешественник перестал выходить на связь 24 октября. Предположительно, захватили его члены группировки «Хафиз Гюль Бахадур», близкой к «Талибану»*. За россиянина требуют выкуп.
Посольство в Исламабаде пока не комментировало ситуацию.
Ранее стала известна судьба российского велопутешественника Владимира Комарова, похищенного наркоторговцами в Мексике, но освобожденного уже через сутки. После освобождения он направился в сторону США.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Блогера Васю Щупальце похитили в Пакистане
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