Блогера Васю Щупальце похитили в Пакистане

Российского тревел-блогера Васю Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) похитили в Пакистане. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Путешественник перестал выходить на связь 24 октября. Предположительно, захватили его члены группировки «Хафиз Гюль Бахадур», близкой к «Талибану»*. За россиянина требуют выкуп.

Посольство в Исламабаде пока не комментировало ситуацию.

Ранее стала известна судьба российского велопутешественника Владимира Комарова, похищенного наркоторговцами в Мексике, но освобожденного уже через сутки. После освобождения он направился в сторону США.

* Запрещенная в России террористическая организация