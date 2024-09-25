Освобожденный из плена наркоторговцев блогер Комаров решил поехать в США

Похищенный в Мексике членами наркокартеля российский велопутешественник и блогер Владимир Косаров (настоящая фамилия Комаров) нелегально въехал в страну из Гватемалы. В его планах пересечь границу США, рассказал РБК заведующий консульским отделом посольства России в стране Яков Федоров.

Дипломат отметил, что россиянина похитили 24 сентября, он сутки провел в плену у наркоторговцев, но его уже освободили. По словам самого блогера, члены картеля его не били и не грабили, никакого вреда здоровью не причинили. Сейчас российской посольство находится с Комаровым на связи.

Федоров добавил, что путешественник въехал на территорию Мексики из Гватемалы, причем нелегально, а в дальнейшем планирует пересечь границу США.

Российские дипломаты уже предупредили Комарова об ответственности и последствиях его действий, оценив его путешествие «по районам с повышенной криминальной опасностью, обусловленной деятельностью наркокартелей».

Ранее блогер рассказал, что его похитили ночью в районе Нуэво-Ларедо, где он разбил палатку на улице неподалеку от магазина. При этом он не исключил, что его снова могут похитить, поэтому хочет скорее добраться до крупного города и почувствовать себя в безопасности.