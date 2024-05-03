Посольство потребовало от финского МИД сведений о задержанных россиянах | 360°

Мир 03 мая 2024, 21:37 Посольство потребовало от финского МИД сведений о задержанных россиянах Посольство РФ потребовало у МИД Финляндии дать связь с задержанными россиянами Unsplash

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Посольство в Хельсинки попросило финское правительство предоставить сведения о задержанных в стране россиянах. Об этом сообщили РИА «Новости» в представительстве.

«Сразу же после получения информации о задержании российских граждан посольство потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего», — сказано в публикации.

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Также в ведомстве отметили, что потребовали предоставить возможность установить контакт с задержанными.

Пока на запросы посольства РФ не ответили. Дипломаты уточнили, что общаются с родственниками задержанных, они хотят добиться соблюдения прав и законных интересов россиян.

Ранее полицейские в Финляндии потребовали арестовать трех россиян, учащихся в колледже Каунуу. Их заподозрили в передаче товаров и технологий двойного назначения в другие страны. В итоге студентов задержали, они ожидают судебного решения.