В Италии во время торнадо затонула яхта

Парусное судно Bayesian длиной 56 метров затонуло в понедельник, 19 августа, недалеко от Палермо на Сицилии, на борту находились 22 человека. Об этом сообщило ANSA .

По информации агентства, в результате происшествия шестеро человек пропали без вести, один погиб.

В сообщении уточнили, что яхта ходила под британским флагом, а пассажиры в основном были из Великобритании, а также из Новой Зеландии, Шри-Ланки, Ирландии и имели двойное гражданство Великобритании и Франции.

По последним данным, береговой охране удалось спасти 15 человек, среди которых есть годовалый ребенок, его доставили в детскую больницу Палермо. Водолазы обнаружили тело одного из пассажиров на месте крушения.

Затонувшее судно лежит на глубине 49 метров, примерно в 800 метрах от берега. Агентство также сообщило, что на прибрежный район, где произошло ЧП, ранее обрушился смерч.

Ранее яхта с пятью пассажирами на борту потерпела крушение в Геленджике во время занятий по парусному спорту.