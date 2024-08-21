Посольство Белоруссии в Ереване забросали яйцами и картошкой

Представители русофобской партии «Во имя Республики» забросали яйцами, помидорами и картошкой здание посольства Белоруссии в Ереване. Об этом сообщил « Sputnik Беларусь ».

Протестующие таким образом выразили свое недовольство высказыванием президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении. Дипломаты оценили ущерб, а также обратили внимание на недостаточные меры армянских правоохранителей.

Скандал разразился после интервью Лукашенко, в котором тот сказал, что Армения на Западе никому не нужна. Он также отметил, что некоторые государства только берут что-то от России, но ничего не дают взамен. Ранее Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица Армении не посетят Белоруссию, пока президентом там является Лукашенко.

Ранее Белоруссия подготовилась к выборам президента, которые пройдут не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко ранее отмечал, что он «не вечный», поэтому у Белоруссии неизбежно будет новый президент.