Белорусские пограничники дополнительно защитят границу с Украиной из-за боевиков РДК

Белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию границы с Украиной на фоне появления сведений о нахождении неподалеку боевиков «Русского добровольческого корпуса»*. Об этом сообщила пресс-служба погранкомитета Белоруссии.

Подразделения РДК* обнаружили в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда.

«Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Попытки залета беспилотников на территорию Белоруссии пресекаются средствами РЭБ. В среду, 26 июня, в Гомельской области принудили к посадке квадрокоптер, летевший с территории Украины. Судя по видеофайлам, с помощью прибора велась разведка промышленных объектов у границы. Позже на том же направлении нашли тайник с компонентами для изготовления взрывчатки.

Органы погранслужбы принимают меры к усилению контроля над воздушным пространством в сотрудничестве с Минобороны республики.

Ранее в Белоруссии заявили, что армия страны при необходимости готова применить тактическое ядерное оружие.

*РДК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.