Белоруссия подготовилась к выборам президента

ЦИК Белоруссии объявил о готовности провести выборы президента в любое время

Фото: РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия Белоруссии заявила о готовности в любой момент провести выборы президента. Об этом на встрече с молодежью в МГЛУ сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко, его слова привело РИА «Новости».

«ЦИК в любой момент готов проводить выборы. Это обычное явление, когда после проведения одних выборов ЦИК начнет подготовку к следующим», — отметил Карпенко.

Глава комиссии напомнил, что инаугурация президента Александра Лукашенко прошла в 2020 году. Карпенко подчеркнул, что выборы главы республики должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

Лукашенко ранее отмечал, что он «не вечный», поэтому у Белоруссии неизбежно будет новый президент. Он обратил внимание на необходимость оставить спокойную и мирную страну, затем пообещал поселиться в деревне и выразил надежду, что белорусы будут его «вспоминать и благодарить».

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