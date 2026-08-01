Посольства США призвали граждан подготовиться к эвакуации с Ближнего Востока

Посольства США в Израиле и нескольких странах Ближнего Востока призвали американских граждан подготовиться к эвакуации из региона. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

В дипмиссиях предупредили, что власти Ирана могут в любой момент расширить географию атак. Представители посольств связали такой вывод с действиями иранского режима, который наносил удары по территориям региона без предварительного уведомления.

«Иранский режим непредсказуем, о чем свидетельствуют его недавние решения атаковать районы региона без предупреждения, а также распространять зону атак на районы, которые ранее не подвергались нападениям (например, Египет)», — отметили дипломаты.

При этом посольства США продолжили принимать граждан и оформлять визы. Американцам, которые собирались посетить страны Ближнего Востока или совершить через регион транзитную поездку, рекомендовали пересмотреть планы.

Дипломатические представительства также призвали граждан заранее подготовиться к возможной эвакуации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении американских военных нанести по Ирану очень сильные удары. По его словам, Соединенные Штаты нацелены исключительно на победу в конфликте.