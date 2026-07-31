Президент Дональд Трамп сообщил, что американские военные собираются наносить очень сильные удары по Ирану. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид, трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале .

«Мы будем наносить по ним очень сильные удары, и в какой-то момент они скажут: „Мы просто больше не можем этого терпеть“», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома также высказался о перспективе восстановления режима прекращения огня с Ираном. По его словам, США хотят победить.

Он признал, что Тегеран смог сохранить некоторый военный потенциал, который американцы уничтожают уже пять месяцев. Американский лидер при этом подчеркнул, что скоро у иранцев ничего не останется.

Ранее иранская армия объявила об атаках своих дронов-камикадзе на ангары истребителей, склады оборудования и системы спутниковой связи на авиабазе «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте.