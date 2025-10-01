Посольства США массово приостановили обновление страниц в соцсетях

Посольства США массово перестали обновлять страницы в соцсетях из-за шатдауна. Об этом они предупреждают своих подписчиков.

Исключение коснется только экстренных оповещений о безопасности. При этом плановая выдача паспортов и виз продолжится по мере возможного.

Федеральное правительство США утром объявило, что приостановило работу, поскольку конгресс не сумел в установленный срок договориться о бюджете. Это произошло впервые с 2019 года. Перспективы выхода из шатдауна пока неясны. В неоплачиваемый отпуск отправили сотни тысяч госслужащих.

При этом президент Дональд Трамп уже пообещал подписать ряд указов, касающихся шатдауна. Их тематика не раскрывается.